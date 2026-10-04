El siniestro ocurrió este domingo de madrugada en Caucete, sobre Ruta 20, cerca de calle Enfermera Medina. La conductora habría perdido el control y el test de alcoholemia habría dado 1,47 gramos por litro.

Asi quedó el Peugeot luego del accidente. Gentileza El Bastón.

Un automóvil en el que viajaban tres menores de edad protagonizó un choque de magnitud durante la madrugada de este domingo en Caucete, sobre Ruta 20, en inmediaciones de calle Enfermera Medina. El vehículo quedó con daños severos tras el impacto, según las imágenes posteriores al siniestro. La conductora habría perdido el control del rodado, aunque esa circunstancia todavía es materia de investigación.

El hecho activó un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes y resguardar la escena para las pericias. La presencia de tres menores dentro del automóvil fue uno de los datos que más preocupación generó en el lugar. No se informaron víctimas fatales como consecuencia del accidente.

Alcoholemia bajo verificación Uno de los datos que trascendió durante las actuaciones fue el resultado del test de alcoholemia practicado a la conductora. Según la información conocida hasta el momento, el examen habría arrojado 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese resultado deberá ser confirmado oficialmente en el marco de las actuaciones correspondientes.

Investigación en curso La reconstrucción del episodio deberá establecer cómo se produjo la pérdida de control del vehículo y cuáles fueron las condiciones previas al choque. Las pericias en el lugar y las actuaciones judiciales serán determinantes para precisar responsabilidades, si las hubiera. También resta conocer el estado de salud de los ocupantes, dato que no fue informado en el material disponible.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación y la información oficial pendiente será clave para determinar si el siniestro derivó de una maniobra, de las condiciones de circulación o de otros factores que deberán ser evaluados técnicamente.