La UFI de Delitos contra la Propiedad investiga el hecho como tentativa de robo agravado. La víctima no sufrió lesiones y los asaltantes huyeron sin llevarse objetos.

Un vecino de Capital fue asaltado en la madrugada de este jueves cuando regresaba a su casa tras dejar a su pareja en el trabajo. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 5.52 en avenida Alem, cuando el hombre, identificado como Orlando Bustelo, estaba por cerrar el portón del consorcio donde vive.

En ese momento, tres personas encapuchadas, con guantes y armadas con un revólver, lo interceptaron en la puerta de su domicilio. De acuerdo con el relato policial, uno de los agresores le apoyó el arma en la cabeza mientras otro ingresaba a la vivienda. La secuencia expone un modo de abordaje directo, con la víctima ya dentro del perímetro de su casa y sin margen para advertir la maniobra.

Investigación judicial La causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que analiza el episodio como una tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en banda, según informaron fuentes judiciales. Esa calificación provisoria ubica el caso en un marco penal más severo que un robo simple, por la intervención de un arma y la actuación conjunta de varios autores.

La fuga se produjo luego de que Bustelo empezara a gritar pidiendo ayuda, lo que alertó a sus vecinos. Según la Policía, al advertir que algunas personas salían a ver qué ocurría, los tres sospechosos escaparon a bordo de un Fiat Cronos blanco. En ese contexto, la intervención de los vecinos resultó determinante para frustrar el asalto y evitar que los autores permanecieran en el lugar.

Fuentes policiales indicaron además que la víctima no sufrió lesiones físicas y que los asaltantes no lograron llevarse objetos de valor. El hombre había llegado en su Chevrolet Sonic minutos antes del ataque, tras dejar a su pareja en el trabajo, y se disponía a cerrar el acceso al consorcio cuando fue sorprendido. Por estas horas, la pesquisa busca identificar a los ocupantes del vehículo en el que se dieron a la fuga y reconstruir su recorrido posterior.