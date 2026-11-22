Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, murió por un disparo en el cuello en Rivadavia. La Justicia investiga a un joven de 21 años y a otros dos hombres que huyeron.

Un joven de 22 años murió durante la madrugada de este sábado tras recibir un disparo de arma de fuego en el cuello en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, departamento Rivadavia. La víctima fue identificada como Alan Sebastián Gil Carrizo, quien ingresó sin signos vitales a la guardia del Hospital Marcial Quiroga.

Según la información incorporada a la investigación, el episodio se produjo después de que Gil Carrizo regresara de los festejos por el campeonato de Boca Juniors, realizados en la plaza 25 de Mayo. En la vivienda estaba junto a un amigo cuando llegaron Isaías Díaz, de 21 años, su padre, Jorge Díaz, y su hermano, Sebastián Díaz. Ese ingreso derivó en una pelea a golpes de puño que continuó en el patio de la casa.

En ese contexto, de acuerdo con los primeros datos reunidos en la causa, Isaías Díaz habría sacado un arma de fuego, apuntado contra Gil Carrizo y efectuado un disparo que impactó en el cuello de la víctima. La secuencia forma parte de la investigación penal en curso y, por el momento, se mantiene como hipótesis fiscal hasta que se consoliden las pruebas reunidas en el expediente.

Después del ataque, los tres hombres se dieron a la fuga a bordo de un Fiat Palio color bordó, con manchas blancas, según la información policial. Los involucrados serían oriundos de las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho, dato que quedó bajo verificación en el marco de las medidas ordenadas por la Justicia.

Investigación y allanamientos

Personal de la UFI Delitos Especiales, junto con efectivos de la Brigada de Investigaciones y de la División Policía Científica, trabajó en la vivienda donde ocurrió la agresión y en el Hospital Marcial Quiroga para realizar las pericias correspondientes. También se llevaron adelante allanamientos en el domicilio señalado como perteneciente al presunto autor del disparo, aunque el resultado fue negativo.

La causa quedó bajo la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quienes continúan con las medidas para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades de los involucrados. Entre las variables pendientes figuran la localización de los tres hombres que huyeron y la reconstrucción completa de la secuencia previa al disparo.