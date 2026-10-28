La Policía interceptó un Volkswagen Bora luego de una fuga por la Ciudad y Circunvalación. Uno de los detenidos es Lautaro Facundo Flores, de 20 años, vinculado a una causa por tentativa de homicidio.

Una persecución policial en el Gran San Juan terminó con tres detenidos y el secuestro de un Volkswagen Bora, tras una fuga que comenzó en la intersección de Juan José Paso y Anzorena. Según fuentes policiales, el conductor desoyó la orden de detención de un efectivo de la Motorizada N°3 y continuó la marcha a alta velocidad por distintas calles de la Ciudad.

La secuencia incluyó un choque contra otro vehículo, el ingreso a la Av. Circunvalación y una maniobra posterior en una estación de servicio ubicada en Paula A. de Sarmiento, donde el sospechoso arrojó un envoltorio por la ventanilla antes de seguir la fuga. El episodio se extendió por varias cuadras hasta que el auto fue interceptado en Avenida Circunvalación Este, entre San Lorenzo y Avenida Libertador General San Martín, en jurisdicción de Santa Lucía.

Detenidos y causa Las autoridades identificaron a los aprehendidos como Echegaray, Icazzatti y Lautaro Facundo Flores, de 20 años. Sobre este último, el parte policial indicó que está involucrado en una causa grave por tentativa de homicidio en Santa Lucía, aunque no se informaron en esta instancia nuevas imputaciones ni resoluciones judiciales sobre ese expediente. La intervención quedó bajo análisis de las autoridades competentes, con la presunción de inocencia vigente para los detenidos.

Secuestro del vehículo En el control posterior, las autoridades constataron que los ocupantes no tenían la documentación correspondiente del vehículo en el que circulaban. Por ese motivo, el Volkswagen Bora fue secuestrado y trasladado a la Seccional 29na. Además, la información policial señala que en la estación de servicio se descartó un envoltorio, aunque no se precisó oficialmente su contenido en el parte difundido.

Intervención judicial El fiscal de turno desestimó el hecho de flagrancia, por lo que los detenidos quedaron vinculados al Juzgado Federal. Ese paso procesal define ahora la continuidad de la causa y la eventual revisión de las actuaciones policiales, mientras se aguarda la determinación judicial sobre la situación de los tres hombres y sobre el material secuestrado durante la persecución.