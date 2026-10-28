El viaje salió de avenida Rawson y Córdoba y terminó en el barrio Dorrego, donde intentaron robarle al conductor. La Policía intervino durante el forcejeo y las detuvo.

Imagen ilustrativa.

Dos mujeres fueron detenidas en Capital luego de atacar a golpes a un chofer de aplicación en el barrio Dorrego, después de un viaje que había comenzado en avenida Rawson y Córdoba. Según fuentes policiales, el recorrido se pactó con un pago en efectivo, fuera de la aplicación.

El hecho ocurrió cuando el conductor aceptó trasladar a una mujer desde esa esquina de la capital sanjuanina hasta Dorrego. Al llegar al destino, una de las sospechosas, de 27 años, intentó arrebatarle un bolso en el que llevaba el celular. El intento derivó en un forcejeo, en el que intervino la otra mujer.

De acuerdo con el mismo reporte policial, la segunda implicada golpeó al chofer durante la discusión y ambas lograron sustraerle sus pertenencias. El episodio quedó registrado como un intento de robo con violencia, aunque el material disponible no precisa la calificación judicial ni la intervención fiscal posterior.

Personal policial observó el momento del forcejeo y actuó de inmediato, lo que permitió detener a las dos mujeres en el lugar. La información oficial no detalló si el conductor sufrió lesiones ni cuáles fueron los elementos recuperados.

El caso quedó bajo actuación policial en Capital, mientras se aguarda la definición de las medidas procesales que correspondan. Por el momento, el dato verificable es que el ataque ocurrió al finalizar el viaje y que la intervención policial impidió la fuga de las sospechosas.