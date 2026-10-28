La Policía capturó al sospechoso en Pocito luego de un robo a un trabajador de aplicación. Quedó a disposición de la Justicia penal de niñez y adolescencia.

Un adolescente de 17 años fue detenido en Pocito tras un robo cometido contra un chofer de Uber moto, según informaron fuentes policiales. El operativo estuvo a cargo de personal del Comando Sur, que lo capturó luego de un patrullaje en la zona. El caso quedó a disposición de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía, el episodio se inició en calle Constitución, al norte de San Martín. Allí, el trabajador fue despojado de sus pertenencias y el autor escapó hacia el interior del Barrio Teresa de Calcuta. La fuga derivó en un despliegue policial en ese sector de Pocito.

En ese contexto, el personal que realizaba patrullaje fue anoticiado de la situación y recibió la versión de que el autor sería un joven apodado “El Gordo Jere”. Según la misma fuente, los efectivos lo observaron merodeando por el barrio y el sospechoso intentó escapar. Fue alcanzado y reducido a los pocos metros.

La intervención concluyó con la detención del menor de edad y su remisión a la Justicia especializada en niñez y adolescencia. Por la edad del involucrado, el expediente seguirá el trámite correspondiente en esa jurisdicción. No se informaron en el parte policial otros elementos sobre bienes recuperados ni sobre lesiones al trabajador.

El dato relevante para el avance de la causa es que el acusado quedó bajo disposición judicial desde el momento de la aprehensión. La continuidad del caso dependerá de las medidas que adopte la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación.