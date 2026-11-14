Una pareja fue aprehendida en Chimbas luego de intentar escapar en una motocicleta al advertir la presencia policial. El procedimiento se realizó alrededor de las 20:00 en inmediaciones de calle Tucumán y Centenario, a cargo de personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5.

Según el parte oficial, los efectivos realizaban tareas investigativas vinculadas con la sustracción de automotores cuando observaron una moto de 110 cc conducida por un hombre y acompañada por una mujer. Al intentar entrevistarlos, ambos desoyeron la orden policial y emprendieron la fuga, en un episodio que terminó dentro del barrio Conjunto II.

Detención vigente Al verse acorralados, arrojaron la motocicleta e intentaron continuar a pie, pero fueron alcanzados a los pocos metros. Al ser identificados, se constató que el conductor, conocido como “Pata Renga” y de apellido Manzano, registraba un pedido de detención solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal. Esa medida obedecía a que había sido declarado evadido del Servicio Penitenciario por no cumplir con el régimen de salidas transitorias.

El mismo hombre había sido condenado en 2024 por los delitos de robo agravado y abuso de arma, de acuerdo con la información difundida. En paralelo, su acompañante, identificada como “Chuqui” y de apellido Lucero, también tenía un pedido de detención vigente. En su caso, la solicitud provenía de la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto por el delito de lesiones.

Derivación judicial Por disposición judicial, ambos fueron trasladados a la sede de Central de Policía. En el caso de Manzano, además, se dispuso su regreso al Servicio Penitenciario para continuar cumpliendo la condena impuesta. La causa quedó sujeta a las actuaciones correspondientes y a las medidas que determine la autoridad judicial interviniente.