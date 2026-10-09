La defensora informó que la menor seguirá resguardada en otra institución y con continuidad educativa. La causa sigue bajo análisis del fuero Penal de Niñez y Adolescencia.

Sigue la investigación por el crimen de Gonzalo Quinteros, ocurrido en Chimbas, y la única imputada continúa siendo la adolescente que era su novia. La defensora, María Filomena Noriega, informó que la joven fue trasladada a otra institución en el marco de la medida de prisión preventiva.

La abogada explicó a TELESOL que ya recibieron informes de profesionales de la psicología y del área de asistencia social, elaborados dentro de la intervención del organismo de Niñez y Adolescencia. Según detalló, las entrevistas realizadas en distintos domicilios determinaron que el lugar donde se encontraba la adolescente era provisorio, por lo que se dispuso el cambio de institución.

Resguardo y educación

La letrada evitó precisar el nuevo sitio por razones de seguridad y protección de su defendida. Sí aclaró que el espacio al que fue trasladada permitirá que la adolescente continúe con su plan educativo y mantenga garantizado ese derecho. En paralelo, la defensa había solicitado prisión domiciliaria con contención familiar y restricciones fijadas por la Justicia.

El hecho investigado

El episodio ocurrió en la noche del lunes 14 de septiembre, en una vivienda ubicada en la zona de calle 25 de Mayo y Proyectada, en la Villa 1° de Mayo, Chimbas. Quinteros Olmos, de 19 años, recibió un disparo de arma de fuego en el rostro y murió a causa de la herida. En un primer momento, la pesquisa se orientó hacia un supuesto ataque de personas encapuchadas que habrían ingresado al domicilio.

La hipótesis inicial cambió

La autopsia modificó esa línea de investigación: los peritos establecieron que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el sector derecho del cuello, y que el disparo habría sido efectuado a corta distancia. A partir de esos elementos, los investigadores concentraron la atención en la novia de la víctima, que estaba en el lugar al momento del hecho, y sumaron otros elementos de prueba que siguen bajo análisis en la causa.

La adolescente fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y por el uso de un arma de fuego. La causa continúa en el fuero Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Jorge Toro, mientras se evalúan las medidas de resguardo y el avance de la investigación.