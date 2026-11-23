Ocurrió en calle 25 de Mayo, en un caso caratulado como robo agravado por escalamiento y violación de domicilio.

Un hombre de 41 años fue aprehendido en la 01:20 en calle 25 de Mayo, donde funciona una avícola, luego de ser sorprendido en el techo del inmueble. El caso quedó caratulado como robo agravado por escalamiento y violación de domicilio, con intervención de la UFI Flagrancia.

Según informó personal de Comando Radioeléctrico Norte, varias personas dieron aviso de que un sujeto habría ingresado al domicilio e intentaba sustraer un aire acondicionado. A partir de esa comunicación, los efectivos se dirigieron al lugar y escucharon lo que parecía ser una pérdida de gas en el techo.

Al subir, los policías observaron varios cables cortados a la altura del motor del equipo de refrigeración. Ese hallazgo se correspondió con la versión aportada por los testigos sobre un intento de sustracción del aire acondicionado.

Intervención policial Luego, los efectivos se dirigieron al domicilio colindante con permiso de su propietario, quien manifestó haber visto pasar a un sujeto hacia el interior de su vivienda. En ese lugar se concretó la aprehensión del hombre, mientras continuaban las actuaciones de rigor.

En las inmediaciones también se encontró una mochila de color verde con varias tijeras, que habrían sido utilizadas para cortar los cables del aire acondicionado. De acuerdo con el parte, esa maniobra provocó el corte de luz en el local comercial, mientras la causa sigue bajo la órbita de la UFI Flagrancia.