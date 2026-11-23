El hecho ocurrió en Villa Italia, Rawson, y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia. La víctima fue un menor de 15 años y los elementos fueron recuperados.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en Rawson luego de ser señalado por el robo de una bicicleta, un celular y una campera a un menor de 15 años en Villa Italia. El caso ocurrió alrededor de las 02:58 en la esquina de calle Comandante Cabot y calle Virgen de Itatí, y quedó caratulado como robo en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.

Personal de División Comando Sur acudió al lugar por un aviso del 911 sobre una gresca. Al llegar, observó a un grupo de personas que agredía con golpes de puño y puntapiés a un hombre con zapatillas blancas y torso desnudo. Los efectivos intervinieron para dispersar a los presentes y el señalado quedó tendido en el suelo, mientras vecinos lo identificaban como presunto autor de un hecho ilícito.

Más tarde se presentó una mujer junto con su hijo, de 15 años, quien afirmó que el hombre le había sustraído una bicicleta rodado 29 marca Mint, color negro con rojo, un celular Motorola G24 color azul y una campera Adidas color rosado. Según la versión incorporada al procedimiento, tras el robo el menor pidió auxilio a sus amigos y estos agredieron al presunto autor en un domicilio de calle Virgen de Itatí y Venecia, donde los efectos sustraídos fueron recuperados.

Intervención judicial La madre del menor manifestó su intención de radicar la denuncia penal. El hombre fue aprehendido a las 03:05 en calle Virgen de Itatí y calle Venecia, y se dispuso resguardar su integridad física. Luego fue examinado por personal del 107, que indicó que podía quedar alojado.

Próximos pasos La fiscal de turno de Flagrancia ordenó iniciar el procedimiento legal correspondiente. Con esa medida, el expediente quedó en etapa inicial y bajo evaluación de la autoridad judicial interviniente.