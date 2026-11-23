La pesquisa por presuntas estafas a jubilados sanjuaninos abrió una nueva línea sobre poderes y documentos notariales. Los fiscales analizan si hubo participación profesional y no descartan más imputaciones.

La investigación contra Carina Fernanda Godoy, conocida como la “Viuda Negra” o “La Chilena”, incorporó una nueva línea de análisis sobre dos escribanías de San Juan. Los investigadores buscan determinar si en esas oficinas se certificaron documentos y poderes que luego habrían sido utilizados para concretar las presuntas estafas contra adultos mayores. El expediente podría sumar una nueva imputación en los próximos días.

El fiscal Atilio Yanardi y el equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas trabajan sobre la hipótesis de que la organización no solo se habría apropiado del dinero de las víctimas, sino también de sus bienes. La nueva línea apunta a establecer si los documentos notariales fueron firmados por los jubilados, si existió consentimiento o si mediaron engaños para obtener facultades sobre cuentas bancarias y propiedades. Tampoco se descarta el uso de documentación falsificada.

Una estructura con once imputados La causa ya tiene once imputados y un prófugo, según la información incorporada al expediente. Entre los detenidos figuran el esposo de Godoy, José Antonio Rodríguez; sus hijas Rocío Belén Solar y Camila Araya; su hijo Enzo Araya; su yerno Juan Ignacio Gómez; su nuera Sofía del Carmen Aguilera; además de Brisa Rodríguez Roldán, María Pugliese, Analía del Carmen Rodríguez y Carla de Lourdes Elizondo Díaz. El único prófugo es Jorge Matías Solar Godoy, hijo mayor de la principal sospechosa, a quien los investigadores consideran una pieza relevante dentro de la presunta estructura.

Godoy ya había sido condenada en marzo de 2025 a cinco meses de prisión condicional por el robo de dos relojes a un jubilado de Rivadavia. Luego, en abril de 2026, volvió a ser detenida por una nueva acusación de estafa contra otro adulto mayor, y en agosto se sumó una denuncia vinculada con créditos que habría gestionado con datos personales de otro jubilado. Esos antecedentes forman parte del contexto que ahora amplía el alcance de la pesquisa.

El mecanismo bajo análisis La hipótesis fiscal sostiene que la organización seleccionaba principalmente a hombres jubilados, muchos de ellos solos, con poco contacto familiar o atravesando problemas de salud. Según esa reconstrucción, Godoy habría utilizado engaños para acercarse a ellos, obtener datos personales y bancarios, y gestionar préstamos a nombre de las víctimas. Después, el dinero habría sido transferido a cuentas de familiares y personas de su entorno.

Los investigadores también analizan maniobras que podrían haber afectado bienes inmuebles. En algunos casos, las víctimas habrían sido internadas en geriátricos mientras terceros manejaban sus cuentas; en otros, integrantes del grupo se habrían instalado en sus viviendas o los habrían trasladado con el argumento de brindarles cuidados. La línea de trabajo apunta a determinar si esas acciones tuvieron como objetivo quedarse con propiedades y no solo con fondos bancarios.

Escribanías y próximos pasos Uno de los puntos más sensibles del expediente es la documentación que habría permitido avanzar sobre bienes de los jubilados. Por ese motivo, la investigación se extendió a los titulares de al menos dos escribanías sanjuaninas, con intervención también del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales. Fuentes vinculadas con la causa señalaron que “el escribano está equiparado a un funcionario público”, argumento que explica la participación de esa unidad fiscal.

Los investigadores ya realizaron allanamientos en ambas escribanías y secuestraron documentación relacionada con operaciones hechas en nombre de las presuntas víctimas. Además, la UFI Delitos Especiales comenzó a indagar las circunstancias de la muerte de uno de los adultos mayores vinculados con el caso, un jubilado fallecido en abril de 2021 al que presuntamente le habrían quitado tres propiedades ubicadas en Capital, Rawson y Caucete. El expediente identifica hasta ahora a siete adultos mayores como posibles víctimas, mientras los fiscales esperan el análisis de la documentación secuestrada para definir si surgen nuevos involucrados.