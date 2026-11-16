La Unidad Rural halló la cría en una camioneta durante un control en Caucete. El Juzgado de Paz dispuso el secuestro y se labró una infracción.

Gentileza: El Bastón

Efectivos de la Unidad Rural N° 1 secuestraron un ternero de unos 20 días de vida durante un control vehicular en el puesto fitosanitario de Vallecito, en Caucete. El animal era transportado en la caja de una camioneta sin la documentación exigida para el traslado de ganado. La medida quedó a disposición del Juzgado de Paz de Caucete.

El procedimiento se realizó el 14 de noviembre, cerca de las 17, cuando los policías detuvieron una Jeep Gladiator conducida por un hombre mayor de edad oriundo de Caucete. Al inspeccionar el vehículo, constataron la presencia de la cría, de pelaje negro y cara blanca, en la caja de la camioneta. Según el parte policial, el traslado se hacía en malas condiciones.

Documentación exigida

La policía informó que el ternero no tenía libreta sanitaria ni marca de fuego, dos elementos que permiten acreditar la procedencia y la titularidad del animal. La ausencia de esos requisitos derivó en el secuestro de la cría por orden judicial. En este tipo de controles, la documentación sanitaria y de identificación resulta central para el movimiento de hacienda dentro de la jurisdicción provincial.

Además, al conductor se le labró el Acta de Infracción N° 603036 por circular sin Revisión Técnica Obligatoria, la verificación técnica que certifica que un vehículo está en condiciones de transitar, y sin seguro obligatorio. Por esa razón, la camioneta quedó radiada, es decir, inhabilitada para circular hasta regularizar la situación administrativa y técnica.

La actuación quedó encuadrada como expediente contravencional por presuntas infracciones a los artículos 162, inciso C, y 208 de la Ley 941-R. El caso continúa bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete, que deberá resolver la situación del animal y las sanciones derivadas de la infracción constatada en el control.