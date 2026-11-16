Un hombre de 29 años quedó detenido por incumplir una prohibición de acercamiento y entrar por la fuerza a la casa de su expareja. La Justicia fijó cuatro meses de prisión preventiva tras evaluar un riesgo alto.

Las personas que atraviesan situaciones de violencia de género, o conocen a alguien que las sufre, pueden comunicarse con la línea 144, gratuita y disponible las 24 horas.

Un hombre de 29 años quedó con prisión preventiva por cuatro meses tras ser investigado por incumplir una restricción judicial de un kilómetro e ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, de 33 años. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Eugenio Barbera, en una causa por hechos vinculados con violencia de género. La resolución se apoyó en una evaluación técnica que ubicó el riesgo en nivel alto y en el testimonio de la víctima, que refirió vivir con temor permanente.

El episodio que motivó la nueva decisión ocurrió el 1 de noviembre, según la investigación. De acuerdo con la acusación, el imputado llegó hasta la casa de la mujer pese a tener vigente una prohibición de acercamiento de un kilómetro. Una vez en el lugar, habría ingresado por la fuerza con la intención de pedirle que retomaran la relación. La causa quedó atravesada por el incumplimiento de una medida de protección ya vigente, un dato que la Justicia valoró como relevante para medir el riesgo procesal y para resguardar a la denunciante.

Antecedentes de la causa

El acusado ya había estado detenido en el marco de este expediente y recibió recientemente una condena de nueve meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo, daño, desobediencia judicial y violación de domicilio, en hechos ligados a violencia de género. Según la información incorporada a la audiencia, acumula cinco denuncias penales por hechos de esta naturaleza. La combinación de antecedentes, incumplimientos y la evaluación de riesgo fue central para que el tribunal dispusiera una medida cautelar más gravosa.

Intervención fiscal

En la audiencia participaron la fiscal de la UFI CAVIG, Silvina Zogbe, y el abogado querellante Milenko García. La Escala de Predicción de Violencia (EPV), un instrumento técnico que mide la probabilidad de reiteración de conductas violentas, arrojó un nivel alto, según se expuso en la causa. La víctima manifestó atravesar un estado de temor permanente debido al hostigamiento, un elemento que la Justicia incorporó al análisis para definir la prisión preventiva.

El hombre es oriundo de Neuquén y llegó a San Juan a fines de 2025. La relación con la víctima duró aproximadamente seis o siete meses y terminó en marzo de este año, de acuerdo con los datos incorporados al expediente. Además, existe otra denuncia en su contra por presunta tenencia de material de explotación sexual infantil, una investigación independiente que tramita en la UFI ANIVI. La línea 144 permanece disponible las 24 horas para personas que atraviesan situaciones de violencia de género o conocen a alguien que las sufre.