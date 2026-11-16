La Policía llegó a calle Gobernador Rojas por denuncias de disparos y aprehendió a Oscar Ricardo Castro Flores . La causa quedó en Flagrancia por abuso de arma, portación ilegal y amenazas agravadas.

Un hombre de 68 años quedó detenido el domingo en Chimbas luego de un operativo policial iniciado por una alerta al 911 por detonaciones de arma de fuego. Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el procedimiento se realizó en calle Gobernador Rojas, antes de calle Chubut, donde había sido denunciado un sujeto que efectuaba disparos.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que circulaba en una moto Motomel 125 cc. De acuerdo con la versión policial, al advertir la presencia de los uniformados intentó ingresar a su domicilio. Durante la entrevista, se le habría caído desde la cintura un objeto que, al ser verificado, resultó ser un arma de fuego.

Secuestro del arma Ante esa situación, la Policía procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro del revólver. La fuerza lo identificó como Oscar Ricardo Castro Flores, domiciliado en calle Gobernador Rojas. En el procedimiento también incautaron un revólver marca Pucará, calibre 22, con siete cartuchos y tres vainas servidas.

Además del arma, los efectivos secuestraron la moto Motomel 125 cc, dominio 588-CFR, según agregaron en la fuerza. La presencia de vainas servidas refuerza la hipótesis de que en el lugar hubo detonaciones previas al arribo policial, aunque ese extremo deberá ser corroborado en la investigación penal. Por el momento, la información disponible surge del parte policial y de la denuncia inicial recibida por el sistema de emergencias.

Intervención judicial La causa quedó a cargo de Flagrancia y fue caratulada como abuso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Ese encuadre procesal implica una intervención judicial inmediata para definir las medidas iniciales del caso y la situación del detenido. En tanto, el secuestro del arma, la munición y el vehículo quedaron incorporados como elementos de prueba en la investigación.