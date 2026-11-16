El hecho ocurrió este domingo en una vivienda de Rawson . La causa quedó en Flagrancia y fue caratulada como tentativa de hurto simple.

Un joven de 22 años fue aprehendido este domingo 15 de noviembre en Rawson, luego de que el dueño de una moto advirtiera que un desconocido intentaba llevarse el vehículo desde su casa. El episodio ocurrió alrededor de las 8.19 en una vivienda de calle General Roca al 687 Este, en Villa Lerga.

Según informó la Policía a Telesol Diario, el damnificado estaba dentro de la vivienda junto a dos amigos cuando vio una sombra pasar frente a una ventana. Al salir a revisar qué ocurría, encontró a un sujeto llevándose su moto Gilera Smash 110 cc. Esa reacción derivó en una persecución inmediata por parte de los tres ocupantes de la casa.

Reducción en la vereda

El sospechoso fue interceptado en la vereda por el propietario y sus dos acompañantes. De acuerdo con la información policial, habría ofrecido resistencia, aunque finalmente fue reducido y mantenido inmovilizado hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico Central. En el lugar, la Policía secuestró la motocicleta señalada como propiedad de la víctima.

Fuentes policiales identificaron al aprehendido como Ricardo Daniel Molina, también de 22 años, con domicilio en calle Lavalle al 402 Este. Por disposición del ayudante fiscal Sergio Cuneo, se inició el procedimiento especial de Flagrancia, que en la provincia se aplica a hechos presuntamente cometidos en forma inmediata y con intervención rápida del sistema penal.

Carátula y legajo

Personal de Criminalística realizó las tareas correspondientes y la causa quedó caratulada como tentativa de hurto simple, bajo el legajo 115/26. La continuidad del trámite dependerá de las medidas que adopte el sistema de Flagrancia a partir de la intervención fiscal y de las actuaciones incorporadas en el expediente.