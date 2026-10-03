El juez Diego Sanz otorgó cinco días hábiles al nuevo defensor de Martín Quiroga Massa. La reprogramación demora el control de acusación en la causa por la golpiza al empresario.

La causa que investiga el ataque contra el empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio volvió a quedar demorada. La audiencia de control de acusación contra Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa, señalados como presuntos responsables de haber ordenado la agresión, fue suspendida otra vez y deberá ser reprogramada.

El nuevo aplazamiento se produjo por un cambio en la defensa de Quiroga Massa. El imputado dejó la representación de la defensora oficial Cecilia Mutt y designó como abogado particular a Leonardo Miranda, quien asumió formalmente el 25 de septiembre y fue notificado el 28. Durante la audiencia, Miranda pidió 10 días para revisar la investigación y el legajo, pero el juez Diego Sanz consideró que ese plazo resultaba excesivo y le concedió cinco días hábiles.

Una vez cumplido ese término, la Oficina Judicial deberá fijar una nueva fecha para la audiencia de control de acusación. Esa instancia es la que permite definir si la causa avanza hacia juicio con la acusación ya delimitada y con las partes en condiciones de sostener sus planteos. La postergación, por lo tanto, prolonga una etapa procesal que ya había sufrido demoras previas.

Antecedentes del expediente La audiencia ya había sido postergada semanas atrás, cuando Salvalaggio fue incorporado formalmente como querellante en la causa. En esa oportunidad también fue necesario reprogramar el acto para garantizar la participación de todas las partes. El expediente busca determinar las responsabilidades detrás del ataque ocurrido en abril de 2025, cuando Salvalaggio fue abordado por tres hombres que le propinaron una golpiza y le provocaron graves lesiones y múltiples fracturas.

Por esa agresión, Carlos Daniel Ledesma, Mariano Ariel Rivero y Brian Emanuel Espinoza fueron condenados a seis años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado en el sistema de Flagrancia. A partir de la investigación, Salvalaggio señaló a Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa como quienes habrían ordenado el ataque, mientras que Mario Giraudo reconoció haber actuado como nexo entre los empresarios y los agresores. Giraudo recibió una condena de tres años de prisión condicional como partícipe necesario, luego de un acuerdo con la Fiscalía.

Próximo paso La investigación contra Tomsig y Quiroga Massa está a cargo de la UFI Genérica, conducida por la fiscal Daniela Pringles. Con el plazo ya otorgado al nuevo defensor, la Justicia deberá esperar su vencimiento para volver a convocar a las partes y avanzar con el control de acusación.