La audiencia de formalización contra un hombre de 87 años denunciado por presunto abuso sexual en perjuicio de la novia de su nieto no pudo realizarse en los tribunales sanjuaninos. El trámite quedó en suspenso a pedido de la defensa oficial, que reclamó una evaluación psiquiátrica y psicológica para determinar si el jubilado está en condiciones de afrontar un proceso penal. La discusión judicial quedó centrada en su eventual capacidad para comprender la criminalidad de los hechos atribuidos y dirigir sus acciones.

Planteo de la defensa Durante la audiencia, la defensora oficial Sandra Leveque solicitó la conformación de una junta médica para examinar el estado de las facultades mentales del imputado. Según expuso, el objetivo es establecer si puede comprender el acto que se le atribuye y si su salud psíquica le permite ser sometido a un proceso penal. La figura en análisis es la inimputabilidad, es decir, la imposibilidad legal de ser responsabilizado penalmente si se verifica una alteración que impida entender o dirigir la conducta.

Ante ese pedido, la ayudante fiscal Silvina Zogbe, integrante de la UFI CAVIG, acompañó la medida para despejar cualquier duda sobre la capacidad procesal del acusado antes de avanzar con la imputación formal. La junta médica estará integrada por un psiquiatra, un psicólogo y una trabajadora social de los cuerpos periciales de la Justicia. El resultado de esa pericia será determinante para definir si la causa sigue su curso ordinario o si corresponde frenar la persecución penal en esta etapa.

La denuncia La causa se inició a partir de una denuncia penal radicada el 27 de julio de 2026, por la noche, ante la UFI CAVIG, por una mujer de 31 años identificada en el expediente con las iniciales G.G.A.M.. De acuerdo con su declaración, en abril de este año ella y su pareja, nieto del denunciado, se mudaron junto a sus hijos a una habitación que el jubilado les había prestado en Alto de Sierra, en Santa Lucía. El espacio estaba separado del sector ocupado por el hombre únicamente por un mueble y una cortina, y compartían baño y cocina.

Según consta en la presentación judicial, tras aproximadamente un mes y medio de convivencia el hombre habría comenzado a hacer observaciones sobre el cuerpo de la joven. Con el paso de las semanas, esos dichos habrían adquirido contenido sexual, con frases como que “todas las noches soñaba” con ella y que “necesitaba una mujer”, además de un gesto para pedir silencio. La denunciante declaró que al principio no les dio trascendencia y atribuyó esas expresiones a la edad avanzada del abuelo de su pareja.

El episodio denunciado La situación, siempre según el testimonio incorporado al expediente, habría escalado el 6 de julio alrededor de las 18:00, mientras la mujer lavaba platos en la cocina compartida. En ese momento, el hombre le habría dicho “Yo quiero una mujer”, y luego, tras una respuesta casual, se habría puesto de pie, se ubicó detrás de ella, la sujetó de los hombros y la atrajo hacia su cuerpo. La denunciante afirmó que en ese contexto le apoyó su miembro sobre la cola por encima de la ropa y le dijo: “Yo te quiero a vos”.

La mujer relató que reaccionó de inmediato, lo empujó hacia un costado y salió de la vivienda llorando, en estado de conmoción. También señaló que tomó en brazos a un sobrino de dos años de su pareja que estaba cerca de la puerta principal. Al no haber testigos directos, recién al día siguiente pudo contarle lo sucedido a una prima de su novio y el 8 de julio se lo relató a su pareja, a quien le pidió que no tomara represalias contra su abuelo. Cuando el hecho trascendió en el entorno familiar, el jubilado negó la acusación y sostuvo que la joven “estaba confundida”, postura que mantuvo incluso ante otros parientes.