El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó la casación de la defensa y confirmó la condena dictada en Goya. La sentencia quedó firme por unanimidad.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó por unanimidad la pena de 14 años de prisión contra Adán Godoy por el abuso sexual de dos de sus hijastras, hechos cometidos en la localidad correntina de Esquina. La decisión confirmó la condena dictada en julio de 2025 por el Tribunal de Juicio de Goya y cerró la instancia de casación planteada por la defensa.

La resolución quedó asentada en la Sentencia N.º 275, firmada el 20 de noviembre de 2026 por los cinco ministros del máximo tribunal provincial: Luis Eduardo Rey Vázquez, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chaín. Según el fallo, el recurso de casación fue rechazado y se mantuvo la condena impuesta en primera instancia. El caso había llegado al tribunal superior tras la impugnación de la defensa contra la sentencia de Goya.

Hechos probados en el juicio De acuerdo con lo acreditado en el debate oral, los abusos comenzaron cuando las víctimas, hijas de quien entonces era pareja del acusado, tenían cerca de 8 y 9 años. El tribunal lo halló penalmente responsable de abuso sexual simple en modalidad de delito continuado y de abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real. Esa calificación penal explica que la condena combine distintos tipos de abuso y agravantes vinculados al vínculo y a la convivencia.

Fundamentos del rechazo Al resolver la impugnación, los jueces desestimaron el planteo defensivo, que incluía un pedido de retiro de la denuncia por parte de las víctimas. El tribunal sostuvo que ese argumento no desvirtuaba los hechos probados en el juicio y remarcó que las pruebas incorporadas al expediente respaldaban los testimonios. Con esa definición, el máximo tribunal provincial dejó firme la pena y mantuvo la responsabilidad penal establecida en la sentencia de 2025.

Antecedente familiar Adán Godoy es uno de los hijos de Nancy Estela Godoy, la docente asesinada en Esquina. Ese dato fue mencionado en el expediente como referencia de contexto, aunque no modifica la definición penal alcanzada en esta causa. La confirmación de la condena cierra, por ahora, el tramo recursivo provincial y deja vigente la pena de prisión dispuesta por el Tribunal de Juicio de Goya.