Un joven de 23 años fue reducido por vecinos y quedó a disposición de la Justicia este jueves en Rawson, luego de que, según la Policía, ingresara a un domicilio y sustrajera una ristra doble de ajo. La intervención se produjo antes de la llegada de los efectivos y derivó en la apertura de un legajo por hurto agravado por escalamiento, figura que se aplica cuando el ingreso al lugar del hecho se realiza superando una barrera física.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el operador de turno del 911 alertó al Comando Radioeléctrico Sur sobre una aprehensión civil en inmediaciones de calles Hipólito Yrigoyen y República del Líbano. Cuando los uniformados llegaron a calle San Miguel, entre Cofraternidad y Viña del Mar, encontraron a varias personas que les hacían señas junto a un sospechoso que permanecía en el suelo.

Según la reconstrucción policial, momentos antes el hombre habría saltado una pared para ingresar a una vivienda de Villa San Miguel, sobre calle Pedro Echagüe al 999, propiedad de un hombre de 35 años. Desde ese lugar, siempre de acuerdo con la versión oficial, se llevó una ristra doble de ajo y escapó en una bicicleta rodado 26 de color azul. La fuga se extendió pocas cuadras, hasta que fue seguido e interceptado por civiles en el tramo de Yrigoyen donde finalmente quedó retenido.

El detenido fue identificado por fuentes policiales como Iván Nahuel Chancay, domiciliado en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Tras el aviso al sistema acusatorio, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal de Flagrancia David Peña, quien dio inicio al procedimiento especial bajo el legajo 40/26. La causa quedó caratulada como hurto agravado por escalamiento, mientras se mantienen las actuaciones de rigor para definir la situación procesal del aprehendido.