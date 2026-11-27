La Policía lo aprehendió en Callejón de los Ríos, con la mochila de la víctima. En el lugar recuperaron dinero y un teléfono que habría descartado durante la fuga.

Un joven de 22 años fue aprehendido el jueves cerca de las 15:30 en Callejón de los Ríos, entre avenida Benavídez y calle Coll, en Rivadavia, luego de un presunto arrebato. La intervención se produjo tras el aviso de dos mujeres que persiguieron al sospechoso y alertaron a efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste, según informó la Policía a Telesol Diario. El caso quedó encuadrado como robo arrebato y derivó en la actuación de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con la denuncia formulada en el momento, el sospechoso habría sustraído una mochila con dinero en efectivo y un teléfono celular. Los policías lo interceptaron en el acto y lo redujeron con la mochila de la damnificada todavía en su poder. El acusado fue identificado como Kevin Rodrigo Luján Pasten, con domicilio en calle Coll al 2575 Oeste, mientras que la víctima fue identificada por la fuerza como una joven de 22 años.

Durante el rastrillaje de la zona, los uniformados encontraron a pocos metros un celular Samsung A04 celeste con funda transparente y $68.000 en efectivo. Según la reconstrucción policial, esos elementos habrían sido descartados por el joven durante la corrida. La recuperación de los objetos permitió sumar evidencia material al procedimiento y reforzó la intervención en flagrancia.

Intervención fiscal Tras la aprehensión, tomó intervención el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, José Quiroga, quien inició el procedimiento especial por robo arrebato bajo el legajo 34/26. Ese trámite habilita una respuesta inmediata del sistema penal ante hechos presuntamente cometidos en cercanía temporal con su constatación. La continuidad del caso dependerá ahora de las medidas que disponga la fiscalía en el marco de ese legajo.

El episodio se resolvió en pocos minutos y en un radio acotado de la vía pública, con participación directa de testigos, personal policial y la fiscalía de turno. El dato relevante para la causa es que el sospechoso quedó detenido con la mochila en su poder y con parte de los bienes presuntamente sustraídos recuperados en las inmediaciones. La investigación seguirá con la valoración de esos elementos y de las actuaciones labradas bajo el procedimiento de flagrancia.