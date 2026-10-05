Un joven de 22 años con pedido de captura activo por robo fue detenido el último viernes a las 18:02 en la Manzana F del Barrio Santa Clara, en Santa Lucía, tras un aviso al 911 realizado por su madre. El procedimiento terminó con su traslado a la Comisaría 5ta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia bajo la carátula de evasión. El caso quedó vinculado a un legajo por robo que tenía un mandato judicial de detención pendiente.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la patrulla de la Unidad Operativa Barrio Balcarce, integrada por el Cabo Walter Cortez y el Cabo 1° Fabricio Varela, llegó al domicilio luego de la alerta. En el lugar fueron recibidos por Mónica Rodríguez, de 43 años, quien confirmó que su hijo se encontraba escondido en una de las habitaciones y autorizó el ingreso de los efectivos. La intervención se concretó sin que el sospechoso pudiera escapar.

Antecedente judicial Consultada la Base Acusatorio, la ayudante fiscal Gabriela Barriento, de la UFI Delitos contra la Propiedad, confirmó que sobre Braian Germán Bazán pesaba un mandato judicial de detención pendiente en el marco del Legajo N° MPF 10130/26, instruido por el delito de robo. La identificación de esa medida fue el dato central para formalizar la aprehensión y definir su alojamiento posterior. En esta etapa, la causa quedó bajo la órbita fiscal con la calificación de evasión informada por la oficina actuante.

Procedimiento El ingreso al inmueble se produjo con autorización de la propietaria, un dato relevante para el desarrollo del operativo y para la validez de la actuación policial en el domicilio. La información disponible no detalla si hubo resistencia, lesiones ni secuestro de elementos durante la detención. Tampoco se informaron nuevas medidas judiciales inmediatas después del alojamiento en la dependencia policial.

Próximos pasos Con el detenido ya a disposición de la Justicia, la variable a seguir es la evolución del legajo por robo y la eventual definición procesal sobre la situación de Bazán. La causa quedó asentada con el dato de la detención pendiente, la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y el traslado a una dependencia policial de San Juan.