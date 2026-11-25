La Justicia volvió a rechazar la libertad de Héctor Storniolo, acusado de encabezar la presunta megaestafa inmobiliaria vinculada a la venta irregular de lotes en San Juan. La jueza de Impugnación Silvina Rosso de Balanza confirmó la prisión preventiva y mantuvo su detención en el Penal de Chimbas. La resolución alcanzó al único detenido entre los diez investigados en la causa.

La defensa del empresario había presentado este martes un recurso de impugnación, es decir, un pedido para que otro magistrado revise la decisión que lo mantiene privado de la libertad mientras avanza la investigación. En la audiencia, el fiscal Eduardo Gallastegui, a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, se opuso a la excarcelación y sostuvo que subsisten motivos para sostener la medida cautelar.

Antecedentes procesales La situación de Storniolo ya había tenido otros tramos judiciales. Estuvo detenido en 2024, luego pasó a arresto domiciliario y recuperó la libertad en noviembre de 2025, pero volvió a quedar preso en mayo de este año. En esa instancia, la fiscalía detectó que habría presentado documentación falsa para intentar cerrar un acuerdo judicial. Entre los papeles incorporados figuraban supuestos informes técnicos firmados por el arquitecto Pablo Navarro, quien luego negó que esos escritos fueran suyos.

Por ese episodio, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi ordenó su traslado inmediato al penal. Ese antecedente fue parte del cuadro evaluado en la nueva revisión judicial, que terminó con la confirmación de la prisión preventiva. La causa continúa abierta y no tiene definición sobre responsabilidad penal de los imputados.

Magnitud de la causa El expediente por los loteos inconclusos ya reúne 500 denuncias y un perjuicio económico estimado en más de $2.700 millones. La fiscalía amplió recientemente la investigación con 12 hechos nuevos que alcanzan a los diez acusados, entre ellos Patricia Nacif, pareja de Storniolo, por maniobras en los emprendimientos Alto Valle y Alteza.

El equipo fiscal trabaja ahora en el cruce de datos barrio por barrio para definir el número final de hechos y la responsabilidad atribuida a cada imputado. Ese paso es previo a un eventual pedido de elevación a juicio. Mientras tanto, Storniolo sigue detenido y el resto de los investigados permanece en libertad, entre ellos Juan Mauricio Gallerano, que busca cerrar su situación mediante una reparación integral del daño y ya habría cumplido casi el 98% de lo acordado, aunque el trámite quedó frenado por la sucesión tras la muerte de su padre.