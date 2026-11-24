El club de La Bebida recordó al delantero de 22 años con un video en redes sociales. Murió durante la madrugada del domingo en una vivienda de Rivadavia.

El Club Sportivo Rivadavia publicó un video en sus redes sociales para despedir a Sebastián Gil, el delantero de 22 años que había pasado por sus divisiones inferiores y murió durante la madrugada del domingo. La institución de La Bebida acompañó las imágenes con un mensaje de despedida en sus cuentas oficiales.

“Te recordaremos siempre, goleador”, escribió el club en el posteo. El mensaje fue replicado por hinchas y compañeros que compartieron su etapa en el fútbol sanjuanino. Gil vivía en el barrio Bernardino Rivadavia y había surgido de las inferiores de la entidad, donde continuó vinculado al deporte.

El hecho ocurrió en una vivienda de La Bebida, en el departamento Rivadavia, durante la madrugada del domingo. Según las primeras reconstrucciones, Gil había participado de los festejos por el campeonato de Boca en la Plaza 25 de Mayo y luego se encontraba en la casa junto a un amigo cuando se produjo una discusión. Esa secuencia forma parte de una reconstrucción preliminar y no altera la presunción de inocencia de eventuales involucrados.

Reconstrucción preliminar La discusión se habría trasladado de la entrada de la vivienda al patio y, de acuerdo con esa versión inicial, uno de los presentes habría disparado con un revólver contra Gil. El joven recibió un impacto en la parte posterior del cuello y fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó sin signos vitales cerca de las 2 de la mañana. Por el momento, el dato confirmado es el ingreso sin vida al centro de salud y la investigación deberá establecer la mecánica del hecho.