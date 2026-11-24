La Justicia de San Juan homologó un abreviado contra Maximiliano Darío Ibarra , acusado de pagar por fotos y videos sexuales a tres adolescentes. Sigue detenido en el Penal de Chimbas .

Un hombre de Villa Carlos Paz, identificado como Maximiliano Darío Ibarra, recibió una condena de prisión efectiva en San Juan tras un juicio abreviado por grooming y producción de material de abuso y explotación sexual infantil. La causa se vinculó con tres adolescentes sanjuaninas de 13, 16 y 17 años, a quienes, según la acusación, pagaba para que enviaran fotos y videos de contenido sexual. La jueza de garantías Celia Maldonado homologó el acuerdo el martes 24 de noviembre.

El expediente se inició a partir de la denuncia de la abuela de una nena de 13 años, que encontró en el celular imágenes de desnudos enviadas a un desconocido. Ese contacto se presentaba como “Gabriel” en redes sociales, pero la investigación lo identificó como Ibarra. El hombre fue detenido en agosto y trasladado a San Juan, donde permanece alojado en el Penal de Chimbas desde el 27 de agosto.

La investigación avanzó sobre la base de conversaciones por Instagram y WhatsApp, además de capturas de pantalla y registros de transferencias. Según la acusación, Ibarra ofrecía entre 4.000 y 5.000 pesos por cada foto o video, y hasta 10.000 por archivo, mediante pagos por Mercado Pago. También habría dado indicaciones sobre las escenas que debían grabar y, en algunos casos, les enviaba videos de otras adolescentes para que los imitaran.

Acuerdo judicial El fiscal Duilio Ejarque y el defensor Claudio Vera cerraron el juicio abreviado que evitó llegar a un debate oral. De acuerdo con la información de la causa, Ibarra podía enfrentar hasta 18 años de cárcel, aunque el acuerdo homologado derivó en una pena menor. En su declaración, admitió los contactos con las adolescentes, pero sostuvo que “en todo momento hubo consentimiento”, una versión que la fiscalía rechazó al considerar acreditado el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas.

La pesquisa también determinó que, a través de una de las adolescentes, el acusado llegó a otras jóvenes, algunas ya mayores de edad. Los investigadores reunieron declaraciones, chats y movimientos de dinero para reconstruir el circuito de captación y pago. Con la homologación del abreviado, Ibarra continúa detenido en el Penal de Chimbas, mientras la causa queda cerrada en esta etapa procesal.