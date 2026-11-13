La causa contra Ángel Ariel Pedernera, de 33 años, quedó cerrada en San Juan después de que devolviera más de 4 millones de pesos a una joven de 29 años y la Justicia dispusiera su sobreseimiento. La resolución fue dictada por el juez de Garantías Pablo Leonardo León, quien dio por cumplida la reparación integral acordada entre las partes. El expediente había tomado estado público por el modo en que el imputado sostuvo durante un año una relación virtual basada en una identidad falsa.

Reparación integral: meses atrás, la defensa y el Ministerio Público habían homologado un acuerdo para restituir la totalidad del dinero sustraído. Según el expediente, el pago se instrumentó con un adelanto de 2 millones de pesos en efectivo y nueve cuotas que luego fueron canceladas. Con esa acreditación documental, el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, acompañó el pedido de sobreseimiento. La defensora oficial Sandra Leveque representó a Pedernera en la audiencia.

Durante la presentación final ante el tribunal, Pedernera manifestó que “estaba muy arrepentido” por el daño ocasionado a la víctima. La expresión quedó asentada en el marco de una audiencia que puso fin al proceso penal, sin que ello implique una declaración sobre hechos distintos a los ya reconocidos en la causa. La decisión judicial se apoyó en que la damnificada recuperó el dinero transferido y en que el acuerdo había sido cumplido en su totalidad.

Cómo se produjo la estafa: el caso comenzó con un contacto en la aplicación de citas Tinder, donde el acusado se presentaba solo como “Ángel” y utilizaba fotografías falsas de un joven rubio. Durante un año mantuvo el vínculo sin encuentros presenciales y sostuvo una identidad ficticia: dijo ser dueño de una empresa constructora en Santa Fe y, al mismo tiempo, pastelero de un hotel de lujo en San Juan. Según la causa, también habría usado un segundo teléfono celular para hacerse pasar por su propia madre y reforzar la confianza de la víctima.

Con el vínculo ya consolidado, comenzaron los pedidos de dinero bajo distintos pretextos, entre ellos la rotura de una camioneta, problemas financieros de la empresa y la compra urgente de medicamentos. La joven terminó transfiriendo fondos hasta superar los 4.000.000 de pesos, cifra que luego fue restituida mediante el acuerdo homologado. El cierre del expediente deja como antecedente procesal la aplicación de una reparación integral en una causa por estafa, una vía que exige la devolución del daño patrimonial y la conformidad judicial para extinguir la acción penal.