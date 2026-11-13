Un hombre de 46 años fue aprehendido tras un episodio ocurrido el 10 de noviembre, cerca de las 20.55, en una vivienda del barrio ATSA 1, en Rivadavia. El hecho se produjo en una casa ubicada sobre calle Sanidad Argentina al 1114 y derivó en la intervención policial por una aprehensión civil.

Según informó la Policía a Telesol Diario, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte fueron comisionados por el operador del 911 ante un aviso sobre una retención realizada por vecinos en el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron a varias personas que mantenían retenido a un hombre. La intervención se concentró en verificar el episodio denunciado y resguardar los elementos vinculados con el caso.

En el lugar, los policías entrevistaron a la propietaria de la vivienda, una mujer de 38 años, quien manifestó que momentos antes un sujeto había ingresado a su domicilio y le había sustraído un teléfono celular Samsung A05. Esa referencia fue incorporada por los efectivos durante el procedimiento inicial, mientras se identificaba al sospechoso retenido por los vecinos.

Secuestro del teléfono

Durante la intervención, los uniformados identificaron al sospechoso como Sergio Rafael Heredia y encontraron entre sus prendas el teléfono denunciado como sustraído, que fue secuestrado. El hallazgo quedó incorporado al expediente como parte de la evidencia reunida en el lugar. La actuación policial permitió preservar el celular mientras avanzaba la comunicación con la autoridad judicial de turno.

En el procedimiento intervino el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo el legajo N.º 23/26, caratulado como tentativa de hurto con violación de domicilio. El caso quedó bajo la intervención de la UFI de Flagrancia, que deberá continuar con las medidas procesales correspondientes en función de lo actuado en el lugar.