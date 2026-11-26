Un hombre abandonó un neumático y escapó al ver a la Policía en la madrugada de Pocito . El elemento quedó secuestrado mientras se investiga su procedencia.

Un hombre que caminaba con dificultad cargando un bulto en Pocito abandonó una rueda y huyó por los fondos de viviendas cuando advirtió la presencia de un patrullero. El episodio ocurrió este jueves a las 5:15 en inmediaciones de Calle 6, entre San Miguel y Meglioli.

De acuerdo con lo informado por la Policía a Telesol Diario, los cabos Macarena Molina y Ezequiel Soria, del Comando Radioeléctrico Sur, realizaban recorridas preventivas por calles Agustín Gómez y Vidart cuando observaron a un hombre que transportaba un objeto voluminoso. Según esa versión, al ser interceptado para entrevistarlo, el sujeto arrojó el bulto al suelo y escapó.

Al revisar el elemento descartado, los efectivos constataron que se trataba de un neumático marca Maxisport 175/65, rodado 14, montado sobre una llanta de chapa de color negro. Esa identificación permitió iniciar actuaciones preliminares para establecer de dónde provino el elemento y si había sido sustraído.

Intervención policial Tras la consulta con el sistema acusatorio, se dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de la rueda. El neumático fue trasladado y quedó secuestrado en la Subcomisaría Buenaventura Luna.

Próximo paso La investigación continuará con la verificación del origen del elemento secuestrado. Hasta el momento, la información oficial no precisó la identidad del hombre ni si existía una denuncia previa por el faltante de la rueda.