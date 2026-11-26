La Policía lo sorprendió sobre el techo de una vivienda de Rawson y lo aprehendió en el lugar. Intervino Flagrancia por tentativa de robo agravado por escalamiento.

Un joven de 18 años fue detenido en Rawson cuando, según informó la Policía a Telesol Diario, cortaba con una tijera los cables de un equipo de aire acondicionado para sustraerlo. El hecho ocurrió sobre el techo de una vivienda del barrio SUOES y derivó en la intervención del sistema de Flagrancia. La causa quedó caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento.

El operativo se activó a partir de un alerta del operador de turno hacia la esquina de calles Devoto y Segundo Sombra, en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta. A partir de esa comunicación, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur iniciaron una recorrida por el sector. En ese marco, divisaron a una persona en cuclillas sobre el techo de la casa 1 de la manzana F del barrio SUOES.

Para impedir una fuga, los policías ingresaron por una vivienda colindante y subieron hasta el techo del inmueble donde estaba el sospechoso. Allí lo encontraron agachado y con una tijera en la mano mientras seccionaba los cables del motor del aire acondicionado. En ese momento fue reducido y aprehendido en el lugar, siempre de acuerdo con la información policial difundida por Telesol Diario.

Una vez en la planta baja, la Policía lo identificó como Benjamín Lisandro Ortega, de 18 años, con domicilio en el barrio Los Caracoles, Rawson. En paralelo, la dueña de la vivienda, de 38 años, manifestó su voluntad de radicar la denuncia. Ese dato resultó determinante para formalizar la intervención judicial y avanzar con el procedimiento especial.

Intervención judicial

Tras dar intervención al Sistema Acusatorio, arribó al domicilio el ayudante fiscal de Flagrancia, Mario Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial bajo el legajo N.º 39/26. La calificación provisoria informada fue tentativa de robo agravado por escalamiento, figura que contempla el ingreso o acceso por vías no habituales para cometer el hecho. La continuidad del trámite quedó en manos del sistema de flagrancia, que deberá definir las medidas procesales siguientes.