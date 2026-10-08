Un control vehicular en 25 de Mayo derivó en el secuestro de una motocicleta con pedido vigente en una causa por hurto simple. El procedimiento se realizó este miércoles 7 de octubre, a las 23:07, en la intersección de Ruta 270 y calle Divisoria, en Santa Rosa.
Personal de la División Caminera del D-7 detuvo la marcha de una Yamaha YBR roja, dominio 878-EMG, durante un operativo de rutina. Al conductor se le solicitó la documentación y se constató que no tenía el comprobante del seguro obligatorio. A partir de esa verificación, los efectivos pidieron un informe sobre el estado del dominio del vehículo.
La consulta estableció que la motocicleta registraba un pedido de secuestro desde el 8 de junio de 2025, vinculado a una causa por hurto simple tramitada por la Subcomisaría Médano de Oro. Esa investigación figura bajo el Legajo N° 102/25 de la UFI Delitos contra la Propiedad, según el dato consignado en el procedimiento.
Intervención judicial Frente a ese resultado, el personal dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y se comunicó con el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien fue informado de lo ocurrido. Desde la Justicia se dispuso el secuestro de la motocicleta y de su llave, además de la consulta correspondiente ante la UFI Delitos contra la Propiedad. En paralelo, se ordenó notificar al conductor y desvincularlo de la causa, mientras se iniciaban las actuaciones preliminares.
Infracción y trámite Además de la medida judicial, el hombre fue infraccionado por circular sin el seguro obligatorio y se le retuvo preventivamente la licencia de conducir. Ese documento quedó a disposición del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo. El caso quedó asentado en las Actuaciones Preliminares N° 35/26, con intervención de la Comisaría Décima, en un expediente que ahora seguirá su curso administrativo y judicial según lo dispuesto por las autoridades intervinientes.