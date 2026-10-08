El rodado tenía un requerimiento por hurto simple desde junio de 2025. El operativo se hizo el miércoles a la noche en Ruta 270 y calle Divisoria.

Un control vehicular en 25 de Mayo derivó en el secuestro de una motocicleta con pedido vigente en una causa por hurto simple. El procedimiento se realizó este miércoles 7 de octubre, a las 23:07, en la intersección de Ruta 270 y calle Divisoria, en Santa Rosa.

Personal de la División Caminera del D-7 detuvo la marcha de una Yamaha YBR roja, dominio 878-EMG, durante un operativo de rutina. Al conductor se le solicitó la documentación y se constató que no tenía el comprobante del seguro obligatorio. A partir de esa verificación, los efectivos pidieron un informe sobre el estado del dominio del vehículo.

La consulta estableció que la motocicleta registraba un pedido de secuestro desde el 8 de junio de 2025, vinculado a una causa por hurto simple tramitada por la Subcomisaría Médano de Oro. Esa investigación figura bajo el Legajo N° 102/25 de la UFI Delitos contra la Propiedad, según el dato consignado en el procedimiento.

Intervención judicial Frente a ese resultado, el personal dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y se comunicó con el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien fue informado de lo ocurrido. Desde la Justicia se dispuso el secuestro de la motocicleta y de su llave, además de la consulta correspondiente ante la UFI Delitos contra la Propiedad. En paralelo, se ordenó notificar al conductor y desvincularlo de la causa, mientras se iniciaban las actuaciones preliminares.

Infracción y trámite Además de la medida judicial, el hombre fue infraccionado por circular sin el seguro obligatorio y se le retuvo preventivamente la licencia de conducir. Ese documento quedó a disposición del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo. El caso quedó asentado en las Actuaciones Preliminares N° 35/26, con intervención de la Comisaría Décima, en un expediente que ahora seguirá su curso administrativo y judicial según lo dispuesto por las autoridades intervinientes.