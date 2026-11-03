El rodado fue detectado en un control en Lemos y Cecilio Ávila. El cuadro y el motor tenían pedidos de secuestro vigentes por causas distintas.

Un control policial en Rawson permitió detectar una motocicleta de 110 cc con irregularidades en su identificación y con dos pedidos de secuestro vigentes por robo. El operativo se realizó en el cruce de Lemos y Cecilio Ávila, donde la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 advirtió que la moto no coincidía con la patente colocada.

Según el parte policial, al entrevistar al conductor, un hombre mayor de edad, este exhibió una fotografía de la cédula de identificación del vehículo. Sin embargo, al verificar el dominio en el sistema, los datos no coincidieron con la motocicleta observada. Con autorización del poseedor, los efectivos revisaron las numeraciones del cuadro y del motor para establecer su procedencia.

Numeraciones cruzadas La consulta reveló que el cuadro correspondía a una Gilera Smash con pedido de secuestro vigente desde el 18 de julio de 2024 por un robo, en una causa con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Esa constatación confirmó que una de las partes del rodado estaba vinculada a una investigación penal en trámite.

La verificación del motor arrojó un segundo resultado incompatible con el cuadro. Su numeración registraba otro pedido de secuestro vigente desde el 23 de enero de 2023, esta vez por el delito de robo agravado, requerido por la Unidad Conclusión de Instrucción. De ese modo, la motocicleta quedó integrada por componentes asociados a dos causas distintas.

Ante esos hallazgos y por disposición del Ministerio Público Fiscal, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la Central de Policía. Las actuaciones continúan para determinar la trazabilidad de las piezas y la situación procesal del poseedor del rodado, mientras se mantienen vigentes los pedidos de secuestro informados por las fiscalías intervinientes.