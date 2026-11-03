La UFI Delitos Especiales informó que Raúl Darío Jalife murió por un episodio cardíaco. El hallazgo había ocurrido en una finca de Las Casuarinas, en 25 de Mayo.

La autopsia determinó que Raúl Darío Jalife murió por causas naturales, a raíz de un episodio cardíaco, según informó la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. El hombre, de más de 60 años, había sido encontrado este lunes por la noche en una finca de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo.

La confirmación surgió del informe forense practicado sobre el cuerpo y cerró, en principio, la línea de investigación abierta para establecer las circunstancias del hallazgo. De acuerdo con lo informado, el resultado descartó una muerte violenta y ubicó el caso dentro de una causa natural. La precisión del diagnóstico era central para definir el alcance de las actuaciones judiciales iniciadas tras el descubrimiento del cuerpo.

El hallazgo se produjo en una finca ubicada sobre calle La Plata, entre calles 11 y 12. Un trabajador rural llegó al predio para abrir una compuerta de regadío y, al percibir un fuerte olor, revisó la parte trasera de la propiedad. Allí encontró a Jalife flotando boca abajo en una pileta de lona que contenía aproximadamente 50 centímetros de agua.

Tras el aviso al 911, intervino personal de la Comisaría 32° y trabajó en el lugar el fiscal Iván Grassi, junto con integrantes de la UFI Delitos Especiales. Según las primeras observaciones, el cuerpo no presentaba lesiones externas visibles y el hombre habría permanecido varios días en el lugar antes de ser descubierto. Ese dato fue uno de los elementos considerados en la pesquisa inicial, aunque el resultado autopsia fijó la causa del fallecimiento.

Jalife era un chacarero que vivía solo en la propiedad. Con la autopsia ya concluida, la variable que quedaba bajo revisión era el tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, además de las actuaciones administrativas y judiciales que pudieran derivarse del caso. La causa quedó encuadrada, por el momento, como muerte natural confirmada por peritaje forense.