La Fiscalía aguarda el informe para determinar la causa del fallecimiento de un hombre de 64 años. En la inspección inicial no hallaron signos de violencia ni daños en la propiedad.

La investigación por la muerte de un hombre de 64 años en 25 de Mayo quedó a la espera del resultado de la autopsia, que deberá precisar la causa del fallecimiento. La víctima, de apellido Jalife, fue hallada sin vida sobre una pileta de lona en la finca donde vivía sola. El caso está bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.

Primeras diligencias El fiscal Iván Grassi informó que, en las inspecciones iniciales, no se encontraron elementos que permitan presumir la intervención de terceras personas. Según indicó, los peritos de Criminalística y el médico legista no advirtieron roturas, daños ni afectación a la propiedad. También señaló que el cuerpo no presentaba signos de violencia externa.

Hallazgo y aviso De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fallecimiento podría haberse producido un par de días antes del hallazgo. La alerta la dio un vecino, que percibió un fuerte olor, comenzó a llamar al hombre desde el exterior y, al no obtener respuesta, dio aviso a la Policía. La información inicial indica que la víctima vivía sola en la finca.

Antecedentes de salud Grassi indicó además que vecinos aportaron datos sobre problemas de salud que habría tenido el hombre, con episodios de desmayos vinculados a dificultades físicas. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía todavía no cuenta con documentación médica que permita confirmar esos antecedentes. Por ese motivo, las autoridades intentan ubicar a familiares directos para requerir la historia clínica y sumar datos objetivos al expediente.

Próximos pasos Mientras continúan esas diligencias, la Fiscalía espera el informe forense para establecer científicamente qué provocó la muerte. Hasta ahora, el fiscal sostuvo que no hay elementos externos en la propiedad ni en el cuerpo que permitan presumir un hecho delictivo. La evolución de la causa dependerá del resultado de la autopsia y de la documentación médica que pueda incorporarse en los próximos días.