Tras tres meses de investigación, el Departamento Drogas Ilegales D-5 allanó una vivienda del barrio Wilkinson, en Rivadavia, donde, según la pesquisa, funcionaba un kiosco como fachada para la venta de estupefacientes. En el procedimiento, realizado con apoyo del grupo táctico G.E.R.A.S., fue detenido un hombre de 46 años.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 100 gramos de cocaína, parte de ella fraccionada y lista para la venta, además de 18 cigarrillos de fabricación casera con resultado positivo para marihuana. También incautaron dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados para preparar y dividir las dosis.

Elementos de fraccionamiento En el domicilio, los investigadores hallaron dosis de cocaína sobre un plato, junto a una balanza, y otra parte de la sustancia compactada y oculta dentro de una alacena. Esa disposición llevó a presumir que la preparación de las dosis se realizaba en el mismo inmueble, aunque esa hipótesis forma parte de la pesquisa y no de una comprobación judicial definitiva.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso usaba el kiosco para disimular el movimiento constante de personas que ingresaban y salían del lugar. La causa quedó vinculada a una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los estupefacientes en Argentina.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. El avance de la investigación dependerá ahora de las actuaciones judiciales que se impulsen a partir del material secuestrado y de las pericias sobre los elementos incautados.