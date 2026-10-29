La Policía Rural recuperó un rodado denunciado como sustraído en Rivadavia. La fiscalía dispuso el secuestro y su restitución al dueño.

Personal de la Unidad Rural N° 4 de la División Policía Rural recuperó una bicicleta denunciada como robada en Rivadavia y ofrecida luego a la venta en Facebook. El procedimiento se concretó en Capital, tras tareas investigativas iniciadas a partir de la denuncia del propietario.

Todo comenzó cuando un vecino de Rivadavia denunció la sustracción de una bicicleta marca Reazel, rodado 29, de color azul y negro. A partir de esa presentación, el personal rural detectó en redes sociales una publicación con un rodado de características similares. Ese hallazgo permitió avanzar con la verificación del vehículo y coordinar un encuentro con quien lo ofrecía.

Intervención fiscal Antes de concretar la maniobra, los efectivos comunicaron la novedad a la Ayudante Fiscal interviniente, quien dispuso continuar con lo acordado. El encuentro se realizó en calle Las Heras, en Capital, donde cerca de las 17:15 se presentó un hombre mayor de edad, oriundo de Rivadavia, a bordo de la bicicleta señalada en la denuncia.

Por disposición de la fiscalía, el rodado fue secuestrado, peritado y luego restituido a su propietario tras el reconocimiento correspondiente. La actuación quedó asentada en las medidas de rigor y el vendedor fue notificado de las actuaciones.

El caso muestra un circuito habitual en investigaciones sobre bienes sustraídos: denuncia, rastreo del objeto en plataformas digitales, coordinación con la autoridad judicial y recuperación del elemento. En este expediente, la devolución al dueño quedó supeditada al reconocimiento y a la validación pericial del rodado secuestrado.