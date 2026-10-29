Dos hombres fueron detenidos en Rawson luego del robo de una moto y de una fuga que incluyó el abandono del rodado en la calle, la huida a pie y el ingreso a viviendas particulares, según informó la Policía. El hecho ocurrió a las 10:30 del miércoles en la intersección de calle O'Higgins y Merceditas, donde una joven de 23 años denunció el robo de su moto Motomel Blitz 110cc, que había dejado estacionada en la vía pública por unos minutos.

De acuerdo con la versión oficial, efectivos de la Unidad Coordinadora Departamental divisaron a los sospechosos cuando circulaban con el vehículo sustraído e iniciaron un seguimiento a distancia. Al advertir el despliegue policial, los hombres abandonaron la moto sobre el pavimento y continuaron la fuga corriendo. Esa secuencia derivó en un operativo cerrojo en la zona, con patrulleros y personal desplegado para cortar las salidas.

Ingreso a viviendas

Durante la huida a pie, los sospechosos habrían ingresado de manera violenta a domicilios de la zona y amenazado a sus moradores para intentar ganar tiempo, entre ellos a una vecina de calle Güemes de apellido Machado, según la información policial difundida a este diario. Esa conducta se incorporó luego a la imputación formal por los delitos de violación de domicilio y amenazas, además del hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

El primer detenido fue identificado como Maximiliano Pastrán Quiroga, de 23 años, quien vestía una camiseta de la Selección Argentina al momento de ser reducido en la esquina de Jáchal y Almirante Brown, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario. Minutos después fue aprehendido su presunto cómplice, Facundo Illa, de 25 años, en el cruce de Itatí y Maipú, donde habría intentado ocultarse detrás de tapias.

Intervención judicial

Por orden del fiscal Marcelo Bustos Meglioli y Yanina Galante, de la UFI Flagrancia, ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Villa Hipódromo. Quedaron alojados bajo el Legajo N° 45/26, imputados por hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en concurso real con violación de domicilio y amenazas. La continuidad del trámite dependerá de las medidas que disponga la fiscalía en el marco del procedimiento de flagrancia.