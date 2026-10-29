La Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica allanó una vivienda de Santa Lucía y detuvo a dos hermanos. Secuestró un revólver y 49 cartuchos, a la espera de la audiencia de formalización.

En horas de la mañana, personal de la Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica allanó un domicilio del barrio Héroes de Belgrano, en Santa Lucía, en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego. Durante el procedimiento quedaron detenidos Moreno Sarmiento, de 20 años, y Moreno, de 25 años. En el lugar también se secuestró un revólver calibre 22 marca Bagual y 49 cartuchos del mismo calibre.

La medida fue ejecutada por investigadores de la división especializada y se inscribe en una causa que quedó bajo la órbita de la UFI Genérica. La información oficial no precisó otros elementos sobre la imputación ni el estado procesal de los detenidos más allá de la causa por tenencia ilegal de arma de fuego. En ese contexto, el secuestro del arma y la munición constituye el principal elemento material incorporado al expediente.

Situación procesal

Los dos detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría Santa Lucía Este junto con el material incautado. Quedaron a la espera de la audiencia de formalización, instancia en la que la fiscalía debe comunicarles formalmente los hechos atribuidos y pedir, si corresponde, las medidas procesales que considere pertinentes. Hasta ese momento, no se informaron resoluciones judiciales adicionales.

La causa se encuentra en etapa inicial y el avance inmediato dependerá de la audiencia mencionada y de las decisiones que adopte la UFI Genérica. En expedientes de esta naturaleza, la continuidad del trámite suele definirse a partir de la valoración del arma secuestrada, la munición hallada y los demás elementos reunidos durante el allanamiento. Por ahora, el dato verificable es que el procedimiento concluyó con dos detenciones y el secuestro de un revólver y 49 cartuchos.