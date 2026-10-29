Fabián Alexander Recabarren, de 23 años, quedó detenido en Rawson luego de un robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido sobre calle Frías, a la altura del obrador, según fuentes policiales. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo el legajo N° 440/26.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la víctima fue Mirta Villegas, de 54 años, que circulaba en una Benelli 135cc blanca cuando fue interceptada por tres personas. Uno de los asaltantes extrajo un arma de fuego, la apuntó y le exigió la entrega de la moto y de una mochila con flores rosadas. Tras el hecho, los autores escaparon hacia el barrio La Estación.

La localización del rodado Un testigo aportó a los patrulleros del Comando Radioeléctrico Sur la dirección donde habría sido escondida la moto, en la Casa 30 de la Manzana 17. Cuando llegó la Motorizada 2, la hermana de Recabarren atendió a los uniformados y señaló que el joven había ingresado con el vehículo junto a dos cómplices, uno de ellos menor de edad, según la versión policial incorporada al expediente.

Siempre de acuerdo con esa reconstrucción, Recabarren se negó a devolver la moto y la guardó en su habitación, junto a la cama. La propia dueña de casa abrió la puerta a la Policía y entregó el rodado robado, mientras el sospechoso intentaba huir por el fondo e ingresar a una vivienda vecina de la Manzana 20. Los ocupantes de ese domicilio no lo reconocieron y los efectivos lograron reducirlo en el lugar.

La situación procesal Recabarren permanece detenido en calabozos e imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego. La investigación sigue abierta para ubicar a los otros dos presuntos participantes del asalto, mientras la fiscalía continúa con las medidas de rigor para establecer el grado de intervención de cada uno.