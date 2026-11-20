La Brigada de Investigaciones Central actuó en una causa por robo. Las motos quedaron a disposición de la Justicia y un hombre fue notificado.

Un allanamiento realizado en Chimbas derivó en el secuestro de dos motos de 110 cc con pedidos de secuestro vigentes, en el marco de una causa judicial por robo. El procedimiento fue ejecutado por la Brigada de Investigaciones Central bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad. Según fuentes policiales, las medidas se llevaron adelante en domicilios de Chimbas y Rivadavia.

Durante uno de los operativos, en una vivienda de Chimbas, los investigadores encontraron una Honda Biz y una Brava 110 cc. Al verificar los datos de los rodados, constataron que ambos registraban pedidos de secuestro vigentes. Las motos fueron trasladadas a la sede de Brigada Central y quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

Actuación judicial En el inmueble se encontraba un hombre de apellido Elizondo, quien fue notificado de la instrucción de la causa y de su obligación de presentarse ante la autoridad judicial cada vez que sea requerido. Por el momento, no se informó si los rodados están vinculados de manera directa con el robo que originó la investigación o si corresponden a otros hechos. Esa definición queda sujeta al avance de las medidas dispuestas por la fiscalía interviniente.

La causa quedó en trámite bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá determinar el origen de las motos, su eventual relación con el hecho investigado y si existen más personas involucradas. Mientras tanto, los vehículos permanecen secuestrados en sede policial. El próximo paso será la continuidad de las actuaciones judiciales que permitan establecer la trazabilidad de los rodados y su eventual restitución o incorporación al expediente.