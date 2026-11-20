Ingresaron al predio de La Coqueta y sustrajeron mercadería y dispositivos. La denuncia fue radicada en la Comisaría 14ta.

Un robo ocurrido en Zonda dejó como botín cuatro puntas de espalda, cuatro lomos enteros, chorizos, morcillas, una notebook y un parlante. El hecho tuvo como escenario el restaurante La Coqueta, ubicado en la intersección de la Ruta 12 y calle Sarmiento, donde autores ignorados violentaron accesos para ingresar al local cuando no había nadie.

El episodio fue descubierto el martes cerca del mediodía, aunque recién trascendió este jueves. La denuncia fue presentada por la propietaria, Andrea Coria, ante la Comisaría 14ta de ese departamento, según revelaron fuentes del caso. Por el momento no se informaron detenciones ni la recuperación de los elementos sustraídos.

Ingreso forzado De acuerdo con la denuncia, los ladrones violentaron una ventana y una puerta para acceder al predio y luego sustrajeron mercadería y otros objetos del comercio. La propietaria informó además que el restaurante cuenta con cámaras de seguridad, aunque al momento del hecho los equipos estaban sin conexión a internet, lo que podía dificultar la obtención de registros remotos.

Botín alimentario Entre los productos robados figuran cuatro lomos enteros de aproximadamente tres kilos cada uno, cuatro puntas de espalda, chorizos y morcillas. También se llevaron una notebook marca Samsung y un parlante grande marca JBL. El caso quedó asentado en sede policial y la investigación deberá establecer cómo se produjo el ingreso y si hubo registro local en las cámaras instaladas en el comercio.

La causa permanece en etapa inicial y no se informaron, hasta ahora, medidas judiciales ni nuevas precisiones sobre los autores. El seguimiento del expediente dependerá de las actuaciones policiales y de la eventual revisión de los dispositivos de seguridad del restaurante.