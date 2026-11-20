El siniestro ocurrió cerca de las 7 de este viernes en el centro sanjuanino. El conductor del Renault fue asistido y trasladado al Hospital Rawson.

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Un choque entre un automóvil Renault y una camioneta Jeep ocurrido cerca de las 7 de este viernes en la esquina de avenida Libertador y calle Catamarca terminó con uno de los vehículos sobre la vereda de la Escuela Superior Sarmiento. El episodio se registró en pleno centro sanjuanino y generó interrupción y preocupación en las primeras horas de la jornada. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por avenida Libertador de oeste a este.

Secuencia del siniestro La camioneta Jeep era conducida por una mujer que avanzaba por calle Catamarca de sur a norte, luego de esperar el cambio del semáforo. En ese contexto se produjo el impacto entre ambos vehículos, de acuerdo con los datos iniciales del hecho. El choque desplazó al Renault fuera de la calzada y lo llevó hasta la vereda de la institución educativa. En ese trayecto, el vehículo impactó contra un semáforo.

Daños materiales El semáforo cayó sobre el techo del automóvil y quedó destruido, según la reconstrucción inicial del siniestro. La ubicación final del vehículo sobre la vereda de una escuela amplificó el riesgo material del episodio en una zona de tránsito intenso. El hecho no incluyó, en la información disponible, una referencia a otros vehículos involucrados ni a daños adicionales en la infraestructura urbana.

Asistencia médica Tras el choque, el conductor del Renault recibió asistencia médica en el lugar. Luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, de acuerdo con las primeras informaciones. No se informaron en el material disponible detalles sobre su estado de salud ni sobre eventuales lesiones de la mujer que conducía la Jeep.

Investigación del hecho El siniestro ocurrió en una intersección céntrica de alto flujo vehicular, lo que vuelve relevante la definición de las causas y la mecánica del impacto. Por el momento, los datos aportados se limitan a la secuencia inicial del choque y a la asistencia al conductor trasladado. Resta establecer, con las actuaciones correspondientes, la dinámica exacta del tránsito en el momento del episodio y las responsabilidades de cada conductor.