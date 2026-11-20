La Policía aprehendió a dos sospechosos cuando huían de una casa violentada en Capital. Recuperó elementos electrónicos y secuestró la herramienta usada para forzar el ingreso.

Dos personas fueron aprehendidas en Capital cuando, según informó la Policía, ingresaban por la fuerza a una vivienda ubicada en las inmediaciones de avenida España y calle Falucho. El procedimiento ocurrió alrededor de la 1 de este viernes y derivó en la intervención del Fuero de Flagrancia y del Juzgado de Menores de turno. Uno de los identificados fue Ovalles, de 18 años, mientras que el otro sospechoso es un adolescente.

De acuerdo con el parte oficial, personal de la Sección Brigada de Investigaciones Central realizaba recorridas preventivas cuando advirtió la maniobra de ingreso al inmueble. Los efectivos detuvieron el móvil, se identificaron e intentaron entrevistarlos, pero los dos sujetos escaparon a pie. La fuga terminó a pocos metros, con apoyo de efectivos de Comando Urbano, que colaboraron en la persecución y la aprehensión.

Elementos recuperados

Durante un rastrillaje en la zona, los policías hallaron varios elementos electrónicos que, según la reconstrucción oficial, habían sido retirados del interior de la propiedad. Los objetos fueron recuperados antes de que desaparecieran del lugar. En paralelo, al revisar la vivienda constataron que la puerta de ingreso había sido forzada con una barrera, herramienta que también quedó secuestrada.

La intervención permitió dejar constancia de la mecánica atribuida al hecho: violencia sobre el acceso, retiro de bienes y huida inmediata ante la presencia policial. En este tipo de casos, la actuación del Fuero de Flagrancia habilita una respuesta judicial rápida cuando el hecho es advertido en curso o con evidencia inmediata. En el caso del adolescente, además, interviene el fuero especializado de menores.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se completan las actuaciones de rigor. La causa deberá determinar la responsabilidad de cada uno y el encuadre legal aplicable, en función de las evidencias secuestradas y de las constancias reunidas en el lugar. Por el momento, la información oficial no precisó la cantidad ni el tipo de aparatos electrónicos recuperados.