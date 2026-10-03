La Policía de San Juan detectó irregularidades en dos rodados durante controles en Sarmiento y Capital. Una tenía patente apócrifa y otra presentaba la numeración del motor limada.

Dos motocicletas quedaron secuestradas por la Policía de San Juan tras detectar irregularidades en controles de prevención y fiscalización vehicular realizados en Sarmiento y Capital. En ambos casos, las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar el origen y la situación registral de los rodados.

Uno de los procedimientos se concretó en el puesto de control San Carlos, en Sarmiento, sobre vehículos que ingresaban a la provincia desde Mendoza. Allí, los uniformados detuvieron una Toyota Hilux gris conducida por un hombre con domicilio en Las Heras, Mendoza, que trasladaba en la caja una motocicleta Bajaj de alta cilindrada.

Irregularidades detectadas Con intervención de personal de Sustracción de Automotores, la inspección sobre ese rodado permitió advertir una chapa patente apócrifa, adulteraciones visibles en la numeración del motor y del cuadro, y anomalías en la cédula de identificación. Ante esos hallazgos, y por disposición del Ayudante Fiscal de Abordaje Territorial, se ordenó el secuestro de la motocicleta y de la documentación.

El segundo operativo se realizó en la zona de Avenida Rawson y Tierra del Fuego, en Capital. Allí, los efectivos entrevistaron a un hombre de 30 años, domiciliado en Rawson, que circulaba en una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos. En esa instancia, constataron que no contaba con seguro obligatorio ni licencia de conducir, y además registraron faltas reglamentarias como la ausencia de espejos retrovisores y agarraderas, junto con una colocación irregular de la chapa patente.

Actuaciones contravencionales Por esas infracciones, se labró el acta correspondiente con intervención del 2° Juzgado de Faltas. Sin embargo, durante la revisión posterior del vehículo apareció una irregularidad de mayor gravedad: la numeración del motor estaba limada. A partir de esa constatación, la motocicleta también fue secuestrada y quedó sujeta a las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan.

Con estos procedimientos, la fuerza provincial dejó en curso la verificación de la trazabilidad de ambos rodados y de su documentación. El punto pendiente es determinar si las adulteraciones detectadas responden a maniobras de identificación irregular y cuál es la situación registral final de cada motocicleta.