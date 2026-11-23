El operativo fue ordenado por el Juzgado de Paz de Sarmiento tras una denuncia ciudadana. Los animales quedaron a disposición judicial junto con otras aves secuestradas.

Dos caballos fueron secuestrados en una vivienda de calle Dominguito y calle Bambichini, en el departamento Sarmiento, tras un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Paz de Sarmiento. La medida se adoptó luego de que un ciudadano alertara sobre el mal estado de salud de los animales. En el lugar también fueron secuestrados dos gansos y tres gallinas.

El procedimiento fue ejecutado por la Unidad Rural Nº 4 Sarmiento, que informó que los equinos se encontraban muy delgados. Se trató de un macho overo y una hembra zaina, ambos puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente. El secuestro se concretó después de solicitar mandato judicial, según consta en la información difundida.

Informe veterinario El examen veterinario constató que los dos caballos estaban en estado caquéctico, es decir, con desnutrición severa. Además, se advirtió descuido general del casco de aproximadamente un año, con principio de fractura ungueal y afecciones en piel y pelo. El profesional indicó que esas condiciones serían compatibles con un cuadro de deshidratación.

De acuerdo con el informe, los animales tienen aproximadamente 15 y 16 años de edad. Ese dato resulta relevante para evaluar su estado sanitario y el tiempo de deterioro observado por los especialistas. La situación quedó ahora bajo control del juzgado que intervino en la medida.

Situación judicial Los caballos quedaron en depósito de la dependencia policial hasta nuevas decisiones del Juzgado de Paz de Sarmiento. Por el momento, la actuación se limita al secuestro de los animales y a la constatación veterinaria de su estado. No se informaron otras medidas procesales en el parte difundido.