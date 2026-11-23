La Policía los aprehendió en Capital con una puerta de madera sustraída de una casa desocupada. La causa quedó bajo el procedimiento de flagrancia por hurto simple.

Dos hombres fueron detenidos en Capital luego de ser sorprendidos mientras trasladaban una puerta de madera que, según la Policía, había sido sustraída de una vivienda en estado de abandono. El procedimiento estuvo a cargo de personal de Motorizada 01, que recibió una alerta sobre el ingreso de dos sujetos a un inmueble ubicado en calle San Lorenzo Este. El caso quedó encuadrado, de acuerdo con el informe policial, como una causa por hurto simple, figura que refiere al apoderamiento ilegítimo de un bien sin violencia sobre las personas.

Según fuentes policiales, los sospechosos habrían ingresado a la propiedad y luego salieron con la puerta, para desplazarse por San Lorenzo hacia el oeste y después por avenida Rioja hacia el norte. Con las características aportadas, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones hasta localizarlos en la intersección de avenida Rioja y Monteagudo. La intervención permitió ubicar a los presuntos autores a pocas cuadras del inmueble denunciado, lo que habilitó su inmediata aprehensión.

Elemento secuestrado Al momento de la aprehensión, los dos hombres trasladaban entre ambos una puerta de madera color marrón claro, de aproximadamente 90 centímetros de ancho por 2,10 metros de alto, con cerradura y picaporte de color plateado. Tras el procedimiento, los efectivos entrevistaron a testigos, quienes manifestaron haber observado a los sospechosos. Luego se presentó el damnificado y, al revisar el interior de la vivienda, constató el faltante de una puerta de madera.

Intervención judicial Los aprehendidos fueron identificados como Néstor Morán, de 37 años, y Sergio Maldonado, de 39. Ambos quedaron vinculados a una causa por hurto simple. De acuerdo con el informe, intervino el sistema acusatorio y se dispuso la presencia del doctor Solera. Tras la comunicación con la fiscal de turno, se inició el procedimiento especial de flagrancia, que prevé una tramitación acelerada cuando la persona es sorprendida en el momento o poco después del hecho. La actuación quedó radicada en la Comisaría Segunda.

Pruebas y próximos pasos Además, personal de Criminalística realizó el relevamiento fotográfico del elemento secuestrado, una medida destinada a documentar su estado y características para la investigación. Con esa evidencia y las declaraciones recabadas en el lugar, la causa continuará bajo el trámite de flagrancia, mientras se define la situación procesal de los detenidos. El dato central para el expediente es la constatación del faltante en una vivienda desocupada y la recuperación inmediata del bien presuntamente sustraído.