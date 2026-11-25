Una pareja quedó detenida tras un operativo en Capital . La causa se inició por una denuncia anónima y quedó en el fuero federal.

Personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 de la Policía de San Juan allanó un domicilio del barrio Costa Canal I, en Capital, y secuestró dosis de cocaína listas para la comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de estiramiento y fraccionamiento. La medida derivó en la detención de una mujer de 24 años y quedó vinculado a la investigación un hombre de 29 años.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima contra el hombre investigado, a quien se atribuía la venta de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo. Según la información oficial, tras cuatro meses de investigación se reunieron elementos que permitieron pedir y concretar el allanamiento. El expediente quedó encuadrado en una causa penal por infracción a la Ley 23.737, que regula los estupefacientes.

Operativo Para ejecutar la medida, el Departamento Drogas Ilegales contó con la colaboración del grupo táctico G.E.R.A.S. y de un grupo de Infantería D-3, que brindó seguridad en el perímetro. Durante el procedimiento, la mujer fue sorprendida en el interior del inmueble y, al advertir la presencia policial, intentó descartarse de un morral con la sustancia ilícita y el dinero de las ventas.

De acuerdo con el parte policial, la mujer buscó arrojar el morral por el fondo de la vivienda hacia el canal que pasa por calle Benavídez. Sin embargo, el personal interviniente evitó esa maniobra y el bolso fue finalmente incautado en los techos del inmueble. El secuestro incluyó la droga, el efectivo y otros elementos considerados de utilidad para la causa.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con el trámite del expediente por presunta infracción a la ley de estupefacientes. La información difundida no precisó otras medidas procesales, por lo que el avance inmediato de la causa dependerá de las actuaciones judiciales posteriores.