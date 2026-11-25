La autopsia descartó signos de violencia en el caso ocurrido en Caseros y Maipú. El hombre de 53 años se descompensó mientras trabajaba en la vereda de su casa.

Un hombre de 53 años murió este martes en Concepción, Capital, luego de descompensarse mientras realizaba tareas de carpintería en el frente de su vivienda, en la esquina de Caseros y Maipú. Las primeras actuaciones confirmaron que el fallecimiento se produjo por un paro cardíaco y descartaron signos de violencia.

La víctima fue identificada como Molina. Según el relato incorporado a la causa, trabajaba en su domicilio cuando sufrió el episodio que terminó con su vida, y el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la propiedad. La intervención inicial permitió reconstruir el momento de la descompensación y precisó que la caída ocurrió en la vereda de la casa.

Antecedentes médicos y reconstrucción

La ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Agostina Pérez, indicó que el hombre padecía diabetes y problemas cardíacos. De acuerdo con esa información, se descompensó mientras realizaba sus tareas y cayó en el frente de la vivienda. Su pareja llegó minutos después, cuando regresó de trabajar, y lo encontró sin vida.

Intervención oficial

En el lugar actuaron personal de la División Criminalística y una médica legista, quien extendió el certificado de defunción. La funcionaria judicial señaló además que no se verificaron indicios compatibles con un robo, pese a las primeras versiones que circulaban sobre esa posibilidad. La puerta de la casa estaba abierta porque Molina entraba y salía mientras trabajaba, pero en el interior no había desorden ni faltaban pertenencias.

Sin judicialización

Con esos elementos, las autoridades descartaron la intervención de terceros y concluyeron que se trató de una muerte natural. El caso no fue judicializado, según precisó la ayudante fiscal, y el dato relevante para el expediente quedó asentado con el registro de las cámaras de seguridad y el certificado médico. No quedaron medidas procesales pendientes en la información difundida hasta ahora.