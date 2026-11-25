Un hombre de 53 años murió este martes en Concepción, Capital, luego de descompensarse mientras realizaba tareas de carpintería en el frente de su vivienda, en la esquina de Caseros y Maipú. Las primeras actuaciones confirmaron que el fallecimiento se produjo por un paro cardíaco y descartaron signos de violencia.
La víctima fue identificada como Molina. Según el relato incorporado a la causa, trabajaba en su domicilio cuando sufrió el episodio que terminó con su vida, y el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la propiedad. La intervención inicial permitió reconstruir el momento de la descompensación y precisó que la caída ocurrió en la vereda de la casa.
Antecedentes médicos y reconstrucción
La ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Agostina Pérez, indicó que el hombre padecía diabetes y problemas cardíacos. De acuerdo con esa información, se descompensó mientras realizaba sus tareas y cayó en el frente de la vivienda. Su pareja llegó minutos después, cuando regresó de trabajar, y lo encontró sin vida.
Intervención oficial
En el lugar actuaron personal de la División Criminalística y una médica legista, quien extendió el certificado de defunción. La funcionaria judicial señaló además que no se verificaron indicios compatibles con un robo, pese a las primeras versiones que circulaban sobre esa posibilidad. La puerta de la casa estaba abierta porque Molina entraba y salía mientras trabajaba, pero en el interior no había desorden ni faltaban pertenencias.
Sin judicialización
Con esos elementos, las autoridades descartaron la intervención de terceros y concluyeron que se trató de una muerte natural. El caso no fue judicializado, según precisó la ayudante fiscal, y el dato relevante para el expediente quedó asentado con el registro de las cámaras de seguridad y el certificado médico. No quedaron medidas procesales pendientes en la información difundida hasta ahora.