El niño llegó con dificultades para respirar a la dependencia policial de Rawson. Luego fue asistido por emergencias y trasladado al Hospital Rawson.

Dos agentes de la Comisaría 24° de Rawson reanimaron a un bebé de tres meses que llegó a la dependencia con dificultades para respirar. El episodio ocurrió cuando una mujer ingresó de urgencia con el niño en brazos y pidió asistencia porque, según se informó, estaba ahogado y no podía respirar.

Ante la situación, las policías Morán Johana e Ibáñez Micaela intervinieron de inmediato y le practicaron maniobras de primeros auxilios. De acuerdo con el parte difundido, el bebé reaccionó después de la asistencia inicial y pudo ser estabilizado en la dependencia.

Minutos más tarde arribó personal de emergencias médicas, que continuó la atención y dispuso el traslado del pequeño al Hospital Rawson para un control y una evaluación más completa. La derivación permitió que el niño recibiera seguimiento profesional luego del episodio.

El caso dejó como dato central la respuesta inmediata en la comisaría y la posterior intervención sanitaria. Según el mismo informe, la asistencia policial fue decisiva para sostener la atención del bebé hasta la llegada de los equipos médicos.

No se informaron, en el material difundido, diagnósticos posteriores ni novedades sobre la evolución clínica del niño. El seguimiento quedó a cargo del sistema de salud, tras su ingreso al hospital de la capital provincial.