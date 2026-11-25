La Policía recuperó un Chevrolet Corsa robado en Rawson durante un allanamiento. En el lugar demorado un hombre con pedido de captura desde 2020 por amenazas.

Un Chevrolet Corsa azul robado en el interior del barrio Marco fue recuperado por la Policía en Rawson durante un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Cecilio Ávila y Avenida España. En el mismo procedimiento, un hombre mayor de edad quedó demorado y se verificó que tenía un pedido de captura vigente desde 2020 por amenazas.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, que localizó el rodado oculto en el fondo de la propiedad, debajo de un árbol de grandes dimensiones. Según la información policial, el vehículo había sido denunciado como robado el pasado 22 de noviembre, fecha desde la cual se desarrolló la investigación para reconstruir el recorrido del automóvil y ubicar a los presuntos responsables.

Investigación y allanamiento

Para avanzar en la pesquisa, los investigadores realizaron tareas de seguimiento de pistas, vigilancias y observaciones discretas sobre dos domicilios. Ese trabajo permitió orientar las actuaciones hacia el inmueble donde finalmente apareció el auto. El allanamiento se concretó con autorización judicial y con intervención de la fiscal Paula Carena.

El acto procesal fue conducido por el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. Al momento del hallazgo, el Corsa presentaba varias piezas faltantes: habían sido retiradas las chapas patentes, una rueda y la batería. De acuerdo con la reconstrucción policial, esas modificaciones habrían buscado ocultar la procedencia del vehículo y dificultar su identificación.

Elementos secuestrados

Durante el registro también fueron secuestrados otros elementos que serán analizados en el marco de la causa. La Policía indicó que esos objetos podrían aportar información para profundizar la investigación sobre el robo y sobre las personas vinculadas al hecho.

En paralelo, la constatación del pedido de captura permitió sumar otra derivación judicial al procedimiento. El hombre demorado quedó a disposición de las autoridades competentes por la orden vigente desde 2020 en una causa por amenazas. El avance del expediente dependerá ahora del análisis de lo secuestrado y de las medidas que disponga la fiscalía.