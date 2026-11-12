Gendarmería detuvo a un hombre que llegó en colectivo desde Capital. La causa quedó en la Justicia Federal por presunta infracción a la ley de estupefacientes.

Un procedimiento de Gendarmería Nacional en la Terminal de Ómnibus de Jáchal terminó este miércoles con un hombre detenido y el secuestro de 101 gramos de clorhidrato de cocaína. El operativo se realizó en el marco de una investigación federal por una presunta actividad de narcomenudeo en el departamento. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal San Juan.

El sospechoso quedó bajo custodia luego de que los efectivos encontraran entre sus pertenencias tres envoltorios de nylon con el total de droga incautada. Además, durante la requisa secuestraron un teléfono celular Motorola G17. Según la estimación oficial, el valor de la droga y de los elementos secuestrados rondaría los dos millones de pesos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 14:50, cuando el hombre descendió de un colectivo que había partido desde Capital. En ese momento, personal de Gendarmería lo identificó y realizó la requisa en presencia de testigos, con la colaboración de efectivos de la Policía provincial. La intervención se produjo en la terminal, un punto de tránsito clave para el ingreso y egreso de pasajeros en el departamento.

Intervención federal En el operativo participaron integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos San Juan de la Justicia Federal y del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional. La actuación se encuadra en la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que regula los delitos vinculados con la tenencia, transporte y comercialización de drogas. La pesquisa busca establecer las circunstancias del traslado de la sustancia y su eventual relación con la venta en Jáchal.

Tras el operativo, el detenido quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes. Por el momento, la imputación se vincula con una presunta infracción a la ley de estupefacientes y la investigación deberá determinar el origen de la droga, el destino previsto y si existieron otras personas involucradas. El avance del expediente dependerá de las medidas que disponga la Unidad Fiscal Federal San Juan.