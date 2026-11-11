En el techo encontraron lo que nadie imaginaba.

Una mujer del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, pidió asistencia policial después de escuchar movimientos en el techo de su vivienda durante dos noches seguidas. El episodio ocurrió pocos días después de la separación de su pareja y derivó en un hallazgo dentro del inmueble. Los efectivos encontraron elementos que reforzaron la sospecha de que alguien permanecía oculto sobre la casa.

La mujer vive en la Manzana 65 y, según el relato difundido, comenzó a advertir ruidos extraños en la parte superior del inmueble. Frente a esa situación, sospechó que su expareja podía estar ingresando sin autorización. Ante la preocupación, decidió llamar a la Policía para que inspeccionara la vivienda y sus alrededores.

Hallazgo en el techo

Durante el operativo, los agentes revisaron el techo y la zona cercana al tanque de agua. Allí encontraron un par de zapatillas negras y una frazada, elementos que, de acuerdo con la información difundida, habrían sido utilizados por el hombre para permanecer oculto durante la noche. El caso quedó vinculado a una posible situación de violencia intrafamiliar, aunque la mujer no había manifestado inicialmente su intención de presentar una denuncia penal.

Intervención fiscal

El episodio llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar. La fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas urgentes y ordenó instalar un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer. Ese dispositivo permite solicitar asistencia policial ante un nuevo episodio y forma parte de las herramientas de protección previstas para este tipo de casos.

De acuerdo con la información trascendida, el hombre se encontraría en situación de calle y también habría sido echado de la vivienda de su madre. Esa versión fue mencionada como posible explicación de por qué habría buscado refugio en la casa de su expareja. La medida dispuesta por la fiscalía quedó como la principal respuesta institucional mientras se evalúan los pasos siguientes del caso.